In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 18.12. 14:30: Opel-Chef Lohscheller erklärt, wie er E-Autos endgültig zum Durchbruch verhelfen willDas kommende Jahr könnte das wohl wichtigste in der Geschichte von Opel werden: Das Unternehmen feiert seinen 120. Geburtstag - und will gleichzeitig die Vergangenheit hinter sich la ...>> Artikel lesen 18.12. 13:47: "Armutszeugnis für die große Koalition": Grüne, FDP und Linke kritisieren CO2-Kompromiss bei NeuwagenDie wirtschaftspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen von FDP, der Linken und den Grünen kritisieren den EU-Kompromiss zu CO2-Ausstoß von Neuwagen. Es handle sich dabei um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...