Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.LTH: Linz Textil Holding am 18.12. -6,83%, Volumen 135% normaler Tage , WPB: Wiener Privatbank am 18.12. -4,26%, Volumen 6% normaler Tage , AMAG: Amag am 18.12. -3,90%, Volumen 416% normaler Tage , SEM: Semperit am 18.12. 3,77%, Volumen 422% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 18.12. 4,51%, Volumen 10% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 18.12. 4,73%, Volumen 199% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. RHI Magnesita RHIM 41.660 4.73% Sanochemia SAC 1.390 4.51% Semperit SEM 11.000 3.77% ...

