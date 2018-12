Die Deutsche Telekom und der amerikanische Konkurrent Sprint hatten bereits im Frühjahr ihre Fusionspläne bekanntgegeben: Die Genehmigung der Behörden vorausgesetzt, wollen T-Mobile US und Sprint ihr US-Mobilfunkgeschäft im ersten Halbjahr 2019 zusammenlegen. Die Fusion der Nummer drei und vier am US-Markt wird aus wettbewerbsrechtlicher Sicht allerdings durchaus kritisch gesehen. Insofern waren die Nachrichten vom Dienstag durchaus von Bedeutung - doch der naheliegende Ausbruch an der Börse ... (Achim Graf)

