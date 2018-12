Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TL0: Tesla am 18.12. -3,27%, Volumen 84% normaler Tage , NEH: NetEase am 18.12. -2,54%, Volumen 60% normaler Tage , R6C: Royal Dutch Shell am 18.12. -2,39%, Volumen 114% normaler Tage , CAI: CA Immo am 18.12. 3,66%, Volumen 187% normaler Tage , SEM: Semperit am 18.12. 3,77%, Volumen 422% normaler Tage , POST: Österreichische Post am 18.12. 3,94%, Volumen 197% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Österreichische Post POST 31.120 3.94% Semperit SEM 11.000 3.77% CA Immo CAI 28.900 3.66% ...

