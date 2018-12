Vier Handelstage in Folge ist der Dax mit einem Minus aus dem Handel gegangen. Die sich anbahnende Lösung im Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU könnte für steigende Kurse sorgen.

Lauern die Märkte auf den Zinsentscheid der Fed? Oder bringen gute Vorgaben aus den USA und die wahrscheinliche Lösung im Haushaltsstreit zwischen der EU und Italien das Vertrauen der Anleger zurück? Der Börsentag am Mittwoch hält einige mögliche Impulsgeber parat.

Der Dax hatte nach wechselhaftem Kursverlauf am Dienstag letztlich 0,3 Prozent tiefer bei 10.740 Punkten geschlossen. Gerade Automobilwerte standen im Fokus. Grundsätzlich, sagen Marktteilnehmer, bleiben die Börsen aber erst einmal politisch. Entsprechend heftig könnten die europäischen Märkte auf eine Beilegung des Haushalts-Disputs zwischen Rom und Brüssel reagieren. Die rechtspopulistische italienische Regierungspartei Lega hatte am Dienstag anklingen lassen, dass ein Kompromiss erzielt worden sei.

Vorbörslich notiert das deutsche Börsenbarometer nur wenige Punkte über dem gestrigen Vortagesschluss. Laut Daten des Brokers IG Markets liegt die Frankfurter Benchmark gegen 6.15 Uhr bei 10745 Zählern.

1 - Der Asienhandel

Ein schwacher Börsengang des Mobilfunkbetreibers Softbank hat den Handel an der japanischen Börse am Mittwoch überschattet. Die Aktien verloren beim Marktdebüt mehr als zehn Prozent. Zudem hielten sich auch in Tokio die Anleger vor der Fed-Sitzung zurück. Der Nikkei-Index fiel zeitweise um mehr als ein Prozent auf den tiefsten Stand seit fast neun Monaten.

2 - Vorgaben aus den USA

Die US-Märkte haben vor dem Zinsentscheid der Notenbank Fed noch einmal etwas Selbstvertrauen getankt. Nach dem verlustreichen Wochenbeginn standen die Zeichen bei den großen Indizes wieder auf Erholung.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um 0,35 Prozent auf 23.675 Punkte. ...

