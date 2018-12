Auch zum Franken hat der Euro über Nacht etwas zugelegt. Er wird derzeit zu 1,1298 gehandelt, nach 1,1274 Franken am Vorabend. Der US-Dollar ist dagegen auf 0,9919 von 0,9927 zurückgegangen.Zur Wochenmitte richten Anleger und Analysten ihren Blick in die USA. Dort trifft die Notenbank Federal Reserve am Abend ihre Zinsentscheidung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...