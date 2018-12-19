CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 6,25 (5,65) EUR - 'OUTPERFORM' CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 3030 (3175) PENCE - 'OUTPERFORM' CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 58 (60) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 21,00 (20,80) CHF - 'BUY' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 57 (87) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AUMANN AUF 51 (70) EUR - 'BUY' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 50 (63) EUR - 'HOLD' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 30 (35) EUR - 'BUY' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 79 (89) EUR - 'BUY' GOLDMAN HEBT FRESENIUS SE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 52 (61) EUR HSBC SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 110 (150) EUR - 'BUY' ...Den vollständigen Artikel lesen ...