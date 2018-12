Der US-Konzern habe diverse Investmentbanken engagiert, um den Gang an die Börse für seine zweitprofitabelste Sparte auf den Weg zu bringen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Im Frühjahr könnte es dann so weit sein.Damit würde es GE dem deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...