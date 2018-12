Europas größte Elektronikhandelskette Ceconomy (ISIN: DE0007257503) wird keine Dividende an seine Aktionäre ausschütten. Es fehle an "einer sinnvollen Basis für eine Dividendenausschüttung", wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In diesem Jahr wurde noch eine Dividende von 0,26 Euro je Stammaktie ausgeschüttet. Im Geschäftsjahr 2017/18 stieg der Umsatz währungs- und portfoliobereinigt leicht um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf berichteter Basis ...

