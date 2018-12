Der Automobilhersteller Daimler hat auf einem XDF genannten Event in Frankfurt/Main erstmals Details zu seiner technischen Kooperation mit Xilinx rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) bei Innenraum-Anwendungen bekannt gegeben. Demnach stellt Xilinx eine neuartige Lösung im Bereich Künstlicher Intelligenz für das neue Mercedes GLE Sports Utility Vehicle zur Verfügung.

Dieser so genannte MBUX Interior Assistant erkennt die natürlichen Bewegungen der Fahrzeuginsassen und ihren Zusammenhang, so dass das Fahrzeug deren Bedürfnisse vorhersagen und ihnen Rechnung tragen kann, ohne dass ein Knopf gedrückt werden muss. Daimler demonstrierte Fähigkeiten wie die Funktion Searchlight, die versteht, was die Insassen in der Nacht im Fahrzeug sehen wollen. Der MBUX Interior Assistant reagiert, indem er automatisch Lichter auf Grund einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...