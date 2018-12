Hochattraktives Teilnehmerfeld auf dem 2. Hamburger Investorentag DGAP-News: Montega AG / Schlagwort(e): Konferenz Hochattraktives Teilnehmerfeld auf dem 2. Hamburger Investorentag 19.12.2018 / 12:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nach der erfolgreichen Premiere des Hamburger Investorentags im August 2018 bietet Montega institutionellen Investoren und Pressevertretern am 06. Februar 2019 erneut die Möglichkeit, in der Hansestadt Hamburg die Vorstände attraktiver Small- und MidCap-Unternehmen zu treffen und mehr über die Equity Story zu erfahren. Auf dem 2. Hamburger Investorentag - HIT werden insgesamt elf Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen im Hotel Scandic Hamburg Emporio ihren Investment Case vorstellen. Dabei werden die Vorstände von 2G Energy, bet-at-home.com, DEAG, Fielmann, FinTech Group, PNE, QSC und Tom Tailor jeweils eine rund 30-minütige Präsentation mit anschließender Q&A-Session abhalten. Neben den präsentierenden Unternehmen stehen auch CEWE und Netfonds über den gesamten Tag hinweg für Einzelgespräche zur Verfügung. Zudem haben alle Teilnehmer im Rahmen der Veranstaltung die Gelegenheit, die Virtual Reality-Technologie von Staramba hautnah zu erleben und mit dem Vorstand über die Potenziale zu diskutieren. Am späten Nachmittag lässt Montega die gemeinsam mit den Partnern Lang & Schwarz sowie Kirchhoff Consult ausgerichtete Veranstaltung bei einem Get-together in entspannter Atmosphäre ausklingen. Die Teilnahme am Hamburger Investorentag ist für Investoren und Pressevertreter kostenlos. Alle Interessenten können sich ab sofort anmelden. "Mit dem breitgefächerten Teilnehmerfeld unseres zweiten HITs sind wir sehr zufrieden. Trotz aller Herausforderungen in 2019 verfügen die teilnehmenden Unternehmen unserer Ansicht nach im kommenden Jahr über vielversprechende Potenziale, auf die wir Investoren wie immer frühzeitig aufmerksam machen wollen", kommentiert Patrick Speck, Vorstand der Montega AG, die bevorstehende Veranstaltung. Über Montega Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Presse- und Investorenkontakt: Montega AG Patrick Speck Schauenburgerstraße 10 20095 Hamburg Tel.: 040/ 41111 3770 Mail: p.speck@montega.de - Ende der Pressemitteilung - +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter https://www.montega.de +++ 19.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 760161 19.12.2018 AXC0141 2018-12-19/12:11