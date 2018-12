Die von Donald Trump gewünschte Grenzmauer zu Mexiko wird wieder zum Konfliktstoff in Washington. Nicht nur die Frage der Finanzierung ist bislang ungelöst.

Das Drama um den Grenzzaun zwischen den USA und Mexiko spitzt sich zu. Donald Trump, der seinen Wahlkampf im Jahr 2016 in weiten Teilen mit negativer Rhetorik gegenüber Mexikanern und dem Versprechen, nach einem Wahlsieg eine Mauer zwischen den beiden Ländern zu errichten, gewonnen hat, ist auf maximalen Konfrontationskurs mit den Demokraten im Kongress gegangen. Vor einer Unterredung mit den Spitzenpolitikern dieser Partei, Nancy Pelosi und Chuck Schummer vor wenigen Tagen im Weißen Haus, kam es vor laufenden Kameras zum Schlagabtausch, bei dem der Präsident seine Drohung wiederholte, über der Frage nach der Finanzierung dieser Grenzmauer die Regierung in Washington zu schließen.

Zu einem solchen "Government Shutdown" kann es kommen, wenn sich Kongress und Präsident nicht über die Finanzierung von Aufgaben einigen können. Die Wunsch-Mauer von Donald Trump soll fünf Milliarden kosten und es ist bislang nicht ausgemacht, woher das Geld aus dem Haushalt dafür kommen soll. Am Dienstag kamen nun Töne aus dem Weißen Haus, wonach eine Lösung gefunden worden sein soll, die einen "Shutdown" unnötig mache. Wie genau diese Lösung aussieht, ist noch unbekannt. Eine Sprecherin des Präsidenten sagte, das Geld solle von anderen Behörden für den Mauerbau bereit gestellt werden. Zudem erhoffe man sich Mehreinnahmen, die dann wiederum in den Mauerbau fließen sollten. In derselben Pressekonferenz schloss die Sprecherin allerdings Steuererhöhungen ...

