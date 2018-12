Der amerikanische Dienstleister ABM Industries Inc. (ISIN: US0009571003, NYSE: ABM) wird eine Quartalsdividende von 0,18 US-Dollar je Aktie an seine Investoren auszahlen. Gegenüber dem Vorquartal wird die Dividende damit um 2,9 Prozent angehoben. Es ist die 211. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, wie ABM mitteilt. Die Ausschüttung erfolgt am 4. Februar 2019 (Record date: 3. Januar 2019). Damit zahlt der Konzern, ...

