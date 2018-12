- Insee und Bank of France sehen Halbierung des französischen Wachstums in Q4 (Gelbwesten-Protest)- DE30 prallt vom vorherigen Swing-Level ab- Deutsche Post nach Gewinnwarnung von FedEx mit deutlichen VerlustenDie meisten europäischen Aktienmärkte eröffneten am Mittwoch höher. Im östlichen Teil des Kontinents war eine gewisse Schwäche zu erkennen, da russische und polnische Aktien heute tiefer in den Handel starteten. Ansonsten übertreffen italienische Aktien deutlich die Performance der regionalen Konkurrenten, nachdem Berichte erschienen sind, wonach Italien und die EU-Kommission sich auf einen Haushaltsplan geeinigt haben. Automobilhersteller und Gesundheitsunternehmen gehörten zu den Outperformern, während IT-Aktien und Raffinerien in den ersten Handelsminuten am meisten zurückblieben. Der DE30 erholte sich vom vorherigen Swing-Level um die 10.670 Punkte. Der deutsche Leitindex könnte ...

