Wohnungsmarkt Österreich 2 und Ende. Sandra Bauernfeind sprach von der "extrem spannenden" Entwicklung in Wien, man könne von einer neuen Gründerzeit sprechen, 2026 solle Wien wieder 2-Millionen-Stadt sein. In den nächsten Jahren würden rund 23.000 Wohnungen pro Jahr fertig gestellt. 2011/12 habe man noch darüber nachdenken müssen, wie man 250 Wohnungen bei Fertigstellung gleichzeitig auf den Markt bringen könne, jetzt kämen 500 - 600 Objekte gleichzeitig in die Vermarktung. Die Grundstückspreise seien massiv gestiegen, 2018 habe es ein Plus von 20 bis 30 Prozent bei den Baukosten gegeben, falls der Bauträger (Oder meinte sie Bauunternehmer?) überhaupt ein Angebot lege, die Bücher seien für zwei bis drei Jahre voll, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...