Die Aktie des Elektronikhändlers Ceconomy stürzte am Mittwoch weiter ab. Vorbörslich fiel ihr Wert um fast 11 Prozent. Mit 3,07€ liegt sie am Mittag mehr als 72 Prozent unter dem Vorjahrespreis. Der Aktienkurs von Ceconomy sank am Morgen mit 3,04€ je Anteilsschein auf sein bislang niedrigstes Niveau überhaupt. Ausgelöst wurde der Erdrutsch durch eine Mitteilung ...

