Die Kapitalmarktausblicke der Großbanken und Vermögensverwalter sind weniger trübe als die Börsenstimmung. Wir zeigen, wie der Optimismus begründet wird, wer zur Vorsicht mahnt - und die schrägsten Prognosen.

Seit der Dax als wichtigster Börsenindex für deutsche Anleger in der ersten Dezemberhälfte massiv abgerutscht ist und sich unterhalb von 11.000 Punkten festsetzt hat, steht für die meisten Anleger fest: Keine Jahresendrallye in diesem Jahr. Also abhaken, besser, Anleger konzentrieren sich auf 2019.

Vorausblickend trudeln traditionell zum Jahresende auch die Kapitalmarktprognosen der Investmentbanken, Fondsgesellschaften und Vermögensverwalter ein. Nicht, dass diese immer besonders treffsicher wären, aber sie geben Einblick in die Gedankenwelt der Profi-Investoren und beleuchten durchaus interessante Argumente und Strategien für die Geldanlage. Und bisweilen tun sie das sogar mit recht unterhaltsamen Hypothesen.

Wir haben die Kapitalmarktprognosen der Anlageprofis gesammelt und in einer Chartgalerie zusammengefasst. Im Fokus stehen dabei Prognosen zum deutschen, europäischen und amerikanischen Aktien- und Anleihenmarkt, zu Öl, dem Euro-Dollar-Wechselkurs und dem Goldpreis. Dabei hat längst nicht jedes Geldhaus zu allem eine konkrete Schätzung für den Stand zum Jahresende 2019 abgegeben - dafür haben viele darüber hinaus Prognosen zu anderen Kennziffern gewagt.

Zum Dax liegen hierzulande traditionell die meisten Schätzungen vor. Die optimistischeren reichen von 12.000 bis 13.500 Punkten. Stand Mitte Dezember würde das immerhin ein Plus von elf bis 25 Prozent bedeuten, im Durchschnitt der vorliegenden Schätzungen 15 Prozent. Die Börsenprofis sind also optimistisch, allerdings mit Einschränkungen.

Etliche Prognosen erwarten für 2019 starke Kursschwankungen. Die BayernLB etwa gibt für den Dax wegen der vorhergesagten Kurs-Achterbahn gar einen breiten Bereich von 9800 bis 13.000 Punkten an. Die Analysten von Allianz Global Investors (AGI) begründen die erwarteten Schwankungen damit, dass sich die Weltwirtschaft zunehmend uneinheitlich entwickele. "In den letzten Jahren konnten Anleger einfach der Herde folgen, da die Notierungen an den Märkten auf breiter Front stiegen. Jetzt wird sich ein solches aber wahrscheinlich eher als nachteilig denn als profitabel erweisen", heißt es in ihrem Kapitalmarktausblick 2019. Der Rat des größten deutschen institutionellen Investors: Selektiver vorgehen, mehr Risikofaktoren beachten und dabei auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen, denn die könnten populärer werden.

Die meisten institutionellen Investoren geben sich optimistisch, und das, obwohl viele Geldhäuser erwarten, dass weltweit das Wachstum nachlässt und die Inflation steigt. Damit sähe es für Aktien und Anleihen im kommenden Jahr eigentlich eher mau aus.

Goldman Sachs erwartet, dass es zunächst beim Bullenmarkt bleibt, aber im Verlauf des Jahres immer rauer an den Börsen zugeht. Aufgrund zunehmender Rezessionsangst und weiterer Handelszölle könnte der breite US-Aktienindex S&P 500 kommendes Jahr von aktuell 2650 Punkte auf 2500 Punkte fallen. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sehen die Goldman-Banker bei 30 Prozent - und damit höher als die Chance auf einen Anstieg des S&P 500 in den Bereich von 3400 Punkten. 50 Prozent beträgt demnach die Wahrscheinlichkeit für das Basisszenario mit einem Index-Anstieg auf 3000 Punkte. Das entspräche immer noch einem Plus um 13 Prozent.

Auch die Bank of America Merrill Lynch erwartet ein Abklingen des jahrelangen Bullenmarktes. Demnach könnte der S&P ...

