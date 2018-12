Zürich (ots) - Ems-Chemie-Chefin Magdalena Martullo-Blocher ist

die Unternehmerin des Jahres 2018. Das haben die Leserinnen und Leser

der «Handelszeitung» in einer Abstimmung entschieden.

Martullo-Blocher wurde bereits im letzten Jahr zur Unternehmerin des

Jahres gewählt. Damit hat es die Industrielle in den erlauchten Kreis

der Mehrfachsieger des Rankings geschafft, der bislang mit Peter

Spuhler (vierfacher Sieger) und Nick Hayek (zweifacher Sieger) ein

Männerclub war. Martullo-Blochers Ems-Chemie hat zwar jüngst - wie

andere konjunktursensible Titel - an der Börse gelitten, doch das

operative Fundament ist intakt. Neue Rekorde sind in Reichweite.

Nettoumsatz und Betriebsgewinn auf Stufe Ebit liegen über Vorjahr.



Hinter Martullo-Blocher auf den zweiten Platz im Ranking kommt

dieses Jahr Uhren-Guru Nick Hayek zu liegen. Er löste in diesem Jahr

ein mittleres Erdbeben in der Branche aus, als er den Rückzug von der

Messe Baselworld ankündigte, bei der die Swatch Group bisher grösste

Ausstellerin war. Im ersten Halbjahr 2018 erzielte Hayeks Swatch

Group den besten Umsatz ihrer Geschichte, nämlich 4,27 Milliarden

Franken, ein Plus von 14,7 Prozent - und dies trotz gleichbleibenden

Verkaufsflächen.



Respekt zollten die Leserinnen und Leser der «Handelszeitung» in

diesem Jahr auch BKW-Chefin Suzanne Thoma und wählten sie auf Platz

drei - die erste klassische Managerin nach den Unternehmern

Martullo-Blocher und Hayek. Thoma hat die BKW durch die Energiewende

geführt und den Atomausstieg vorgespurt. Neben Martullo-Blocher und

Thoma haben in diesem Jahr weitere starke Wirtschaftsfrauen den

Sprung in die Top Ten geschafft - darunter Unternehmerin Barbara

Artmann vom Schuhhersteller Künzli und Gabriela Manser vom

Getränkehersteller Goba.



