Die Europäische Kommission hat die Förderung der Mikroelektronik im Rahmen eines Important Project of Common European Interest (IPCEI) genehmigt. Dieses Projekt hatten die Staaten Frankreich, Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich gemeinsam ins Leben gerufen.

Die vier Mitgliedstaaten werden in den kommenden Jahren Finanzmittel in Höhe von bis 1,75 Mrd Euro für dieses Projekt bereitstellen, mit dem Ziel, weitere 6 Mrd Euro an privaten Investitionen zu mobilisieren. Das Projekt soll voraussichtlich bis 2024 angeschlossen werden, wobei für die einzelnen Teilprojekte unterschiedliche Fristen gelten.

An dem integrierten Forschungs- und Innovationsprojekt sind 29 direkte Teilnehmer mit Sitz in der EU und in Drittstaaten beteiligt. Dabei handelt es sich überwiegend um Akteure aus der Industrie, aber auch zwei Forschungseinrichtungen, die mit der Durchführung von 40 eng damit zusammenhängenden Teilprojekten befasst sind.

Mikroelektronik-Cluster in Sachsen wird ausgebaut

Diese direkten Teilnehmer werden mit zahlreichen Partnern, beispielsweise anderen Forschungsorganisationen oder kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), auch über die vier beteiligten Mitgliedstaaten hinaus, zusammenarbeiten.

Die Bundesregierung begrüßte die Entscheidung der Europäischen Kommission. Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie: "Mit der Entscheidung wird die Halbleiterkompetenz in Europa und in Deutschland gestärkt. Die Mikroelektronik ist Basis für viele Anwendungsbereiche von Künstlicher Intelligenz über neue Quantentechnologien bis hin zur Sicherheit in der Informationsspeicherung und -verarbeitung. Daher wird die Bundesregierung rund 1 Milliarde Euro in diese zentrale Technologie investieren. Die Europäische Kommission und die beteiligten Mitgliedstaaten haben erstmals gemeinsam mit der Industrie ein IPCEI an den Start gebracht, um Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu stärken."

In Deutschland haben die am IPCEI Mikroelektronik beteiligten Unternehmen - unter anderem Bosch, Infineon, Global Foundries, Osram ...

Den vollständigen Artikel lesen ...