Die Pkw-Maut ist ein Prestigeprojekt der CSU. Kurz vor Weihnachten liefert Minister Scheuer - nun ist auch klar, wer sie kassieren soll.

Die Vorbereitungen für den Start der umstrittenen Pkw-Maut in Deutschland kommen einen wichtigen Schritt voran - beide gesuchten Betreiber stehen nun fest. Der Zuschlag für die Erhebung soll an ein Konsortium aus dem österreichischen Mautsystem-Anbieter Kapsch TrafficCom und dem deutschen Konzertveranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim gehen, wie das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mitteilte. Das Auftragsvolumen liege über die vorgesehene Mindest-Vertragslaufzeit von zwölf Jahren bei knapp zwei Milliarden Euro, teilten die Firmen mit. Den Auftrag für Maut-Kontrollen hatte schon im Oktober ebenfalls Kapsch erhalten.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte: "Die technische und organisatorische Umsetzung und der Aufbau der Systeme können nun ganz konkret beginnen." Er bekräftigte: "Die Pkw-Maut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...