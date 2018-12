Der demografische Wandel setzt weltweit die Rentensysteme unter Druck. Angesichts der Finanzierungslücken drohen stark steigende Beiträge und sinkende Leistungen. Man könnte aber beides vermeiden.

Diese Frage betrifft uns alle: Was kommt nach dem Arbeitsleben? Jede Gesellschaft steht vor der schwierigen Aufgabe, ihre Senioren zu unterstützen. In früheren Zeiten lebten Ruheständler bei ihren erwachsenen Kindern, kümmerten sich um deren Nachwuchs und halfen im Haus. Doch dieses Lebensmodell ist weitgehend passé: Heute ziehen Ruheständler und ihre erwachsenen Kinder gleichermaßen ein Leben in Unabhängigkeit vor.

In einer rationalen Wirtschaftswelt würden Menschen während ihrer Erwerbsjahre genug ansparen, um eine Pension zu erwerben, die ihnen nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben einen angenehmen Lebensstandard finanziert. Doch die meisten Menschen tun das nicht - sei es aus Kurzsichtigkeit oder aufgrund der durch staatliche Sozialversicherungsprogramme geschaffenen Anreize. Die europäischen Regierungen unterhalten daher seit Otto von Bismarck umlagefinanzierte Rentensysteme, die US-Regierungen tun dies, seit Präsident Franklin Roosevelt die Amtsgeschäfte führte. In jüngerer Zeit hat auch Japan ein derartiges System eingeführt.

Ein System, das bei niedrigeren Rentenbeiträgen der Erwerbstätigen einen behaglichen Lebensstandard der Rentner gewährleistet, funktioniert freilich nur, wenn die Zahl der Rentner im Vergleich zur Zahl der Beitragszahler gering ist. Dies traf auf die Programme früherer Jahre zu. Doch es wurde schwieriger, das Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, als mehr Arbeitnehmer das Rentenalter erreichten und anschließend als Rentner länger lebten, was das Verhältnis der Rentner zur beitragszahlenden Bevölkerung erhöhte.Die Lebenserwartung in den USA etwa hat sich seit 1940, als das US-Sozialversicherungsprogramm aufgelegt wurde, von 63 Jahren auf 78 Jahre erhöht (2017). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...