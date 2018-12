Die Aktien des japanischen Telekomkonzerns fallen gleich am ersten Tag deutlich. Wenig hilfreich war auch die insgesamt schwache Börsentendenz.

Es war mit umgerechnet 23 Milliarden Dollar Volumen der bisher größte Börsengang in Japan und der zweitgrößte weltweit nach Alibaba. Und es sollte eine Fortsetzung der legendären Geschichte des japanischen Technologieinvestors und Telekomkonzerns Softbank und seines illustren Chefs und Gründers Masayoshi Son werden.

Aber der erste Handelstag der Mobilfunktochter Softbank Corp. wurde ein Flop. Wenig hilfreich war die insgesamt schwache Börsentendenz. Hinzu kam vielleicht auch noch, dass es am 6. Dezember einen Systemausfall bei dem Mobilfunkkonzern gegeben hatte.

Außerdem sah sich Softbank zu der Aussage genötigt, man verwende im "Kernnetz" keine Technik des chinesischen Konzerns Huawei, der vor allem in den USA im Verdacht steht, Spionage für die Regierung in Peking zu betreiben.

Die Aktie eröffnete mit 1463 Yen, umgerechnet 13 Dollar, und endete mit 1282 Yen, 14,5 Prozent unterhalb des Angebotspreises von 1500 Yen. Eine Enttäuschung für Softbank-Corp.-Chef Ken Miyauchi. Der beschwor aber in einer Grußansprache die großartige Zukunft des Unternehmens und die Philosophie "Revolution im Informationssektor - Glück für jedermann".

Aktienprofis in Japan hoffen darauf, dass das Papier, weil es in die großen Indizes aufgenommen wird, eine gewisse Unterstützung bekommen wird. Softbank Corp. beschäftigt nach eigenen Angaben rund 17.200 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr per Ende März 3,54 Billionen Yen umgesetzt und 412 Milliarden nach Steuern Gewinn gemacht, also unterm Strich umgerechnet rund 3,7 Milliarden Dollar verdient.

Bei mehr als 50 Börsengängen in den vergangenen sechs Monaten in Japan war Softbank der fünfte Fall, wo der Handel schon unterhalb des offiziellen Ausgabekurses startete, wie die japanische Zeitung "Nikkei" schreibt. Allerdings ist bei einem großen Teil der Börsenneulinge der Kurs später abgesackt.

Softbank Corp. ist mit 40 Millionen Kunden der drittgrößte Mobilfunkanbieter in Japan nach KDDI und NTT Docomo. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Softbank Group, die bei dem Börsengang 37 Prozent der Anteile verkauft hat, also das Sagen behält.

