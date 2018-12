ASMALLWORLD AG: schliesst Kapitalerhöhung von CHF 10,0 Mio. erfolgreich ab EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung ASMALLWORLD AG: schliesst Kapitalerhöhung von CHF 10,0 Mio. erfolgreich ab 19.12.2018 / 22:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) schliesst Kapitalerhöhung von CHF 10,0 Mio. erfolgreich ab Zürich, 19.12.2018 - Die ASMALLWORLD AG gab heute den erfolgreichen Abschluss ihrer am 7. Dezember 2018 angekündigten Kapitalerhöhung bekannt. Diese Finanzierung soll das Wachstum des Unternehmens weiter beschleunigen. Alle angebotenen 2,5 Mio. neuen Aktien wurden bestehenden und neuen Investoren zugeteilt, was zu einer gestärkten Bilanz und zusätzlicher Flexibilität bei möglichen M&A-Aktivitäten führt. Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass ihre am 7. Dezember 2018 gestartete Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen wurde. Die ASMALLWORLD AG bot insgesamt 2'500'000 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.00 zu einem Bezugspreis von je CHF 4.00 an. Öffentliche Aktionäre übten 186.484 Rechte aus und zeichneten 46.621 neue Aktien. Im Rahmen der Privatplatzierung zeichneten die Investoren 2'453'379 neue Aktien, wobei der Ankerinvestorin ASW Capital AG 2'349'004 dieser neuen Aktien zeichnete, indem sie Darlehen von Fremdfinanzierungen in Aktien wandelte. Mit einer gestärkten Bilanz kann die ASMALLWORLD AG nun den internationalen Ausbau ihres profitablen First Class & More-Geschäfts unterstützen und verfügt über eine erhöhte Flexibilität für potentielle M&A-Aktivitäten. Nach der Ausgabe der 2'500'000 Aktien beträgt das Aktienkapital der ASMALLWORLD AG neu CHF 11'362'153, eingeteilt in 11'362'153 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00. Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 8008 Zürich press@asw.com ASMALLWORLD - share the good life ASMALLWORLD, die weltweit führende Lifestyle Community, ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet. ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch First Class & More, eine mitgliedschaftsbasierte Luxusreise-Community, die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Mehr unter www.asw.com und www.asmallworldag.com und www.first-class-and-more.com