Die US-Truppen ziehen sich offenbar aufgrund der anstehenden türkischen Militäroperation aus Teilen Nordost-Syriens zurück.

Die USA haben nach Angaben des Weißes Hauses mit dem Rückzug ihrer Soldaten aus Syrien angefangen. "Wir haben damit begonnen, US-Soldaten nach Hause zu holen, während wir in die nächste Phase dieses Einsatzes übergehen", heißt es in einer von der Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Mittwoch verbreiteten Stellungnahme. US-Präsident Donald Trump meldete inzwischen über den Kurznachrichtendienst Twitter: "Wir haben den IS in Syrien besiegt. Das war mein einziger Grund, um (...) dort zu sein."