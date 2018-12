Karl-Theodor zu Guttenberg stellt Markus Söders Eignung als CSU-Parteivorsitzender infrage. Der scheidende CSU-Vorsitzende Horst Seehofer weist die Kritik entschieden zurück.

Der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat die Eignung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als CSU-Parteivorsitzender gleich mehrfach infrage gestellt. "Die CSU muss sich vergewissern, wie tragfähig diese Lösung auf Dauer ist und inwieweit sich der neue Parteivorsitzende für diese große Aufgabe eignet", sagte Guttenberg faz.net, dem Online-Dienst der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Auch in der in Österreich erscheinenden "Kleinen Zeitung" äußerte sich Guttenberg kritisch zu Söder: "Bislang ist er einer, der noch nicht an die großen Parteichefs der CSU heranreicht. Ich sage das in aller Offenheit. Das intellektuelle und internationale Format eines Franz Josef Strauß oder eines Theo Waigel erreicht Markus Söder noch nicht."

