Der Zinsentscheidung der Fed hat den Börsianern an der Wall Street die Kauflaune verdorben. Auch der Dax dürfte im Minus eröffnen.

Die Fed hat entschieden: Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld wird um einen Viertelpunkt angehoben. Er liegt nun in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent.

Die Aussicht auf höhere Zinsen ist meist ein Bremssignal für die Aktienkurse. So dürfte auch der Dax an diesem Donnerstag im Minus eröffnen. Vorbörslich liegt die Frankfurter Benchmark laut Daten des Brokers IG Markets gegen 6.15 Uhr sogar bei einem Minus von 1,9 Prozent bei 10.574 Punkten.

Dabei hatten die Anleger am deutschen Aktienmarkt vor dem Zinsentscheid wieder etwas Mut gefasst. Der Leitindex Dax rückte zwar um lediglich 0,24 Prozent auf 10.766,21 Punkte vor, unterbrach damit aber immerhin seine jüngste Verlustserie. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg ebenfalls um 0,24 Prozent auf 21.980,51 Punkte.

1 - Der Asienhandel

Die Zinserhöhung der US-Notenbank hat auch die Aktienmärkte in Japan belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor am Donnerstag im Verlauf 1,7 Prozent auf 20.631 Punkte. Zwischenzeitlich war er auf unter 20.600 Zähler abgesackt, den tiefsten Stand seit Ende März. Der breiter gefasste Topix-Index gab 1,4 Prozent auf 1534 Stellen nach.

Im Gegensatz zu den amerikanischen Währungshütern, die den Leitzins auf 2,25 bis 2,50 Prozent anhoben, hält die japanische Zentralbank angesichts der weiter niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Die Bank of Japan (BoJ) verkündete ihren Entschluss am Donnerstag nach zweitägigen Beratungen. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen, ...

