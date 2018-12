"Nokia hat mit seinem End-to-End-Portfolio einen einzigartigen Vorteil in der 5G-Ära", wurde CEO Rajeev Suri in Medien zitiert. Die Aktie von Nokia profitierte in den vergangenen Monaten von der 5G-Fantasie und trotzte einem schwachen Gesamtmarkt. Der von uns am vergangenen Mittwoch im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...