Der Preisanstieg hatte ein jähes Ende. Zum Handelsbeginn sind die Ölpreise wieder gefallen. Der starke US-Dollar setzt den Markt unter Druck.

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel wieder gefallen. Ein Preisanstieg am Mittwoch erwies sich damit als nicht dauerhaft. Am Donnerstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 56,48 US-Dollar. Das waren 76 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ...

