19. Dezember 2018 - 23:55 Uhr - Seit Montag legen die Coins eine tolle Aufwärtsbewegung hin. Ist das wirklich ein neuer Trend oder nur eine gezielte FOMO-Abzock-Aktion? - Auch der Mittwoch war wieder ein durchaus positiver Tag für die Cryptos, auch wenn zum Handelsende vom dicken Plus im Tagesverlauf nicht ganz so viel übrig blieb. So notierte der Bitcoin in der Spitze bei 3.924 USD auf der Plattform Bitstamp. Auf Bitfinex hatte er sogar kurzzeitig die 4.000 USD geknackt. Die anderen großen Coins ...

