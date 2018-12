Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnen sich am Donnerstag deutliche Verluste ab. Der Leitindex SMI dürfte dabei in Richtung 8'400-Punkte-Marke fallen. Damit würde er sich seinem Jahrestief bis auf gut 55 Stellen nähern. Dieses wurde Ende Juni bei 8'372,90 Zählern markiert. Als Auslöser für den neuerlichen Taucher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...