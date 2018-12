Zentrales Element des Seilsystems ist das L-FIX Schloss mit einem ovalen Querschnitt und zwei Durchgängen für das Stahlseil. In den Durchgängen ist jeweils eine Klemme, die ähnlich wie ein Kabelbinder funktioniert und das Seil sicher festhält. Bei der Montage ist das Seil in eine der beiden Klemmen des Schlosses in Pfeilrichtung einzuführen, um das Rohr zu schlingen und durch die zweite Klemme nach oben zu schieben. Die Verbindung ist durch Eindrücken der Seilklemme leicht wieder zu lösen. Somit lässt sich die Rohrabhängung ohne Werkzeug in wenigen Sekunden installieren und gegebenenfalls auch korrigieren. Erforderlich ist lediglich eine Zange zum Ablängen ...

