CA Immo hat einen weiteren Mietvertrag für das sich noch im Bau befindliche Münchener Bürogebäude MY.O abgeschlossen. Mieter ist das Software-Unternehmen JetBrains. Mit Abschluss dieses Mietvertrages ist das Gebäude ein Jahr vor Fertigstellung bereits zu 80 % vermietet. CA Immo investiert rund 96 Millionen Euro in das MY.O. Das Baumanagement verantwortet die CA Immo Tochter omniCon.JetBrains ist ein aus der Tschechischen Republik (Hauptsitz) stammendes, international tätiges Softwareunternehmen mit Niederlassungen in den USA, Russland, Niederlanden (Amsterdam) und Deutschland (München). Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 900 Mitarbeiter - davon am Standort München ca. 150.

