Die Beilegung des Haushaltsstreits zwischen Italien und der EU-Kommission hat am Mittwoch wieder für eine optimistischere Stimmung an Europas Börsen gesorgt. Die Einigung wurde nicht als optimale Lösung bezeichnet, aber ein Defizitverfahren kann dadurch vermieden werden. Vor allem an der Mailänder Börse stiegen die Kurse teils kräftig, der Index legte 1,6% zu. Auch die anderen europäischen Indices konnten den Tag im Plus beenden. Im Branchenvergleich waren die Rohstoffwerte mit einem Plus von mehr als 1,5% die Gewinner des Tages. Vor allem die großen, in London gelisteten Bergwerksgesellschaften profitierten von der kräftigen Erholung der Preise für Öl und Gas, Edelmetalle und Industriemetalle wie Kupfer und Nickel. Aktien von Rio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...