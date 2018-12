IT-Fachkräfte mit Uni-Abschluss werden immer knapper und teurer. Doch für einige Aufgaben brauchen sie den Abschluss gar nicht. Eine Alternative ist es, die Fachkräfte für diese Jobs selbst auszubilden.

Im Frühjahr 2015 kam der Bescheid: Anke Withake ist durch das Fach "Grundlagen der Elektrotechnik" an der Universität Hannover gefallen. Es war der dritte Versuch und das bedeutet an deutschen Universitäten in der Regel das Ende des Studiums. Withake studierte Wirtschaftsingenieurwesen, besonders die Informatik-Fächer interessierten sie. Doch die Tür zum Bachelorabschluss war erst einmal verschlossen.

Wirtschaftsingenieurwesen und auch Informatik gehören zu den sogenannten MINT-Fächern. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Abbrecherquoten sind in diesen Fächern seit 2012 von 16 auf fast 46 Prozent angestiegen. Der deutschen Wirtschaft fehlen 40.500 IT-Experten. Das hat der MINT-Herbstreport des Institutes der deutschen Wirtschaft ergeben.

Einige Unternehmen haben erkannt, dass in der hohen Zahl von Studienabbrecher ein enormes Potenzial liegt. Sie heuern genau diese verhinderten ITler an - und bilden sie einfach selbst aus. Das ist formal gar nicht so kompliziert, denn in Deutschland gibt es gleich vier Ausbildungsberufe im IT-Bereich: den mathematisch-technischen Softwareentwickler, den Fachinformatiker, IT-Kaufmann und den IT-Systemelektroniker. In diesen vier Berufen starten jährlich insgesamt um die 17.000 Auszubildende neu in die Ausbildung. Das sind immer noch wenige im Vergleich zu den 40.500 Experten, die der deutschen Wirtschaft fehlen.

Als für Anke Withake mit dem dritten Scheitern an der Prüfung die Tage als Studentin gezählt waren, bekam sie viele Absagen für Ausbildungsplätze. Sie war im Frühjahr 2015 auch spät dran für einen Platz im August. Doch dann stieß sie auf eine Anzeige von Continental. Der Automobilzulieferer bietet seit 2015 den Ausbildungsberuf "Automotive Softwareentwickler" an.Der glückliche Zufall war Wolfgang Scheer zuverdanken, dem Ausbildungsleiter bei Continental. Als Scheer sich 2014 vornahm, ...

