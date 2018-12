Zürich (awp) - Die Aktien der Uhren- und Schmuckkonzerne Swatch Group und Richemont verlieren am Donnerstag in einem äusserst schwachen Marktumfeld ebenfalls deutlich an Wert. Etwas Entlastung geben den Papieren die soliden Wachstumsdaten zu den Schweizer Uhrenexporten. Bis um 09.40 Uhr geben die Swatch-Titel um 1,0 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...