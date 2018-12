Alexander Birken, Vorstandschef des Hamburger Versandkonzerns Otto, über gedruckte Kataloge in Zeiten des Internethandels, Lastenräder in der Paketzustellung und Investitionen in künstliche Intelligenz.

Herr Birken, wie lange wird es die Otto-Gruppe noch geben?Keine Sorge, wir sind im Online-Geschäft in einer guten Position. Warum fragen Sie?

Amazon-Gründer Jeff Bezos hat jüngst prophezeit, dass selbst Amazon eines Tages vom Markt verschwinden wird. Gilt das auch für Otto?Für die absehbare Zukunft haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen und sind dabei, die richtigen Investments zu stemmen. Das heißt aber nicht, dass die Otto Group niemals untergehen wird. Ich glaube, die Wörter ‚niemals' oder ‚nie' sollte man ohnehin nicht in den Mund nehmen, wenn man über die Zukunft eines Unternehmens spricht. Das ist auch eine gute Motivation, wach zu bleiben.

Nichts ist für die Ewigkeit?Schauen Sie sich das Ranking der weltweit umsatzstärksten Unternehmen an. Firmen, die vor ein paar Jahren niemand kannte, führen heute die Rankings an. Bekannte Marken sind verschwunden. Das zeigt, wie hoch der Veränderungsdruck in der Wirtschaft ist.

Schaffen Sie deshalb den Otto-Katalog ab? Noch vor zwei Jahren hieß es: Solange die Kunden den Katalog wünschen, wird es ihn geben. Der Hauptkatalog unserer Einzelgesellschaft OTTO mit mehr als 1000 Seiten wurde tatsächlich von den Kunden abgewählt. Sie bestellen zu 97 Prozent im Internet...…aber drei Prozent, die den Katalog noch nutzen, sind doch auch ein nennenswerter Anteil.Aber diese drei Prozent bestellen nicht ausschließlich über den Hauptkatalog. Themen- und Spezialkataloge wird es auch in Zukunft geben. Die haben weiter ihre Berechtigung. Der Hauptkatalog war eine Art Schaufenster unseres Warensortiments. Otto bietet aktuell drei Millionen Artikel an, die wir in absehbarer Zeit auf sechs Millionen ausweiten wollen. Einen kleinen Ausschnitt davon auf Papier zu drucken, ist nicht mehr sinnvoll.

Sind Sie denn gar kein bisschen wehmütig?Klar. Aber es ist kein stechender Trennungsschmerz. Auch nicht bei unseren Kunden. Für viele ist es ein bisschen wie der Abschied von der Musik-CD oder der VHS. Wir haben zwar nostalgische Resonanz bekommen, als der letzte Hauptkatalog in Druck ging. Aber die Menschen leben längst im Digital-Zeitalter.

Macht sich die Resonanz in den Geschäftszahlen bemerkbar?Das Weihnachtsgeschäft ist gut gelaufen. Dass die Berichterstattung über die Einstellung des Katalogs entscheidenden Anteil daran hat, wage ich aber zu bezweifeln. Wir sehen nicht nur bei Otto.de im Weihnachtsgeschäft steigende Umsätze. In der gesamten Gruppe hat unser Geschäft nach dem heißen und langen Sommer wieder angezogen.

Die Rolle des Wetters für den Onlinehandel

Sie sind doch Onlinehändler. Wie wetterabhängig ist Ihr Geschäft da überhaupt?2018 waren die Wetterbedingungen extrem. Und natürlich beeinflusst es das Bestellverhalten unserer Kunden, wenn auf unseren Onlineplattformen Sommerware angeboten wird, die Temperaturen draußen aber nur bei zehn Grad liegen wie im Frühjahr. Die Hitzeperiode im Sommer war dann so lang und intensiv, dass sie die Konsumlust insgesamt gedrosselt hat - mit Folgen für unsere Textil- und Möbelumsätze.

Wie hart hat Sie dieser Wetter-Effekt getroffen?Wir konnten ihn noch recht gut verarbeiten und in Summe ein schönes Wachstum in diesem Jahr erzielen. Bei vielen Wettbewerbern sah das schon anders aus.

Sie hatten angekündigt, der Otto-Konzern würde bis 2022 jedes Jahr um fünf Prozent wachsen. Haben Sie das Ziel erreicht? Wir wollen im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 17 Milliarden Euro erzielen. Im vergangenen Jahr lagen wir bei 13,6 Milliarden und sind um 6,7 Prozent gewachsen - deutlich stärker, als wir uns das vorgenommen hatten. In diesem Jahr werden wir unser Wachstumsziel von fünf Prozent verfehlen. Aber in Summe sind wir noch gut in dem Korridor, den wir angepeilt haben. Das 17-Milliarden-Ziel steht.

Ärgert Sie der Rückschlag? Es ist immer ärgerlich, wenn man ein Ziel, das man sich fest vorgenommen hat, nicht erreicht. Wir haben eine ganze Menge Gegenmaßnahmen eingeleitet, um die fünf Prozent Wachstum in Zukunft wieder sicherzustellen. Der Onlinehandel wird durch technische Möglichkeiten stimuliert, deshalb investieren wir sehr stark in diesen Bereich. Etwa in die visuelle Erkennung von Produkten, also Anwendungen, von denen der Kunde direkt einen Mehrwert hat und die in Zukunft dann auch zusätzliches Geschäft bringen. Neue Technik kostet erst einmal. Und bis sich solche Investitionen auszahlen, können Jahre vergehen. Was erwarten Sie für 2019? Vor allem hoffe ich, dass es nicht ganz so heiß wird wie in diesem Jahr. Ich gehe von einer normaleren Wettersituation aus. Gepaart mit den Maßnahmen, die wir planen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die fünf Prozent 2019 wieder schaffen werden. Denn der große Trend zu mehr Onlinebestellungen ist ungebrochen...

... was zu erheblichen Problemen in den Städten führt: Paketboten verstopfen die Straßen, die Luftverschmutzung nimmt drastisch zu. Droht Deutschland der Paket-Infarkt?Wir hatten noch nie in irgendeiner Form einen Paket-Infarkt. Wir haben ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, aber auch weniger Stationärkäufer, die in die Innenstädte fahren. Es es ist eine Mär, dass die Verkehrssituation in den Metropolen durch das Online-Geschäft so stark belastet wird. Trotzdem suchen wir mit unserer Pakettochter Hermes immer wieder nach alternativen Zustellmöglichkeiten.

Sie meinen die berühmten Lieferdrohnen.Nein, die meine ich nicht und ich glaube auch nicht an die Zukunft von Drohnen in der breiten Paketlogistik. Der Ausbau der Zustellung über dezentrale Depots, mehr Paketshops und Lastenräder wird dagegen eine gute Alternative in den Metropolen sein. Zudem setzen wir auf Elektromobilität. Hermes will bis 2025 in Metropolen alle Pakete emissionsfrei zustellen. Wir werden im kommenden ...

