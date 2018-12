Der Goldproduzent Yamana Gold wird für das vierte Quartal 2018 wohl eine Dividende von 0,005 US-Dollar ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 11. Januar 2019. Auf das Jahr hochgerechnet werden unverändert 0,02 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Aktienkurs von etwa 2,44 US-Dollar einer Dividendenrendite von 0,82 %. Der kanadische Goldproduzent senkte Anfang 2016 die Ausschüttung um 67 % auf den aktuellen Betrag. Seitdem hat der Kurs auch an Wert verloren. In den letzten Tagen ... (Andreas Quirin)

