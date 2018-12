Die Aktie des vor allem die Halbleiterindustrie beliefernden Anlagenbauers Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) rutschte heute Früh an das bisherige Jahrestief heran, hat aber derzeit relativ deutlich ins Plus gedreht und gehört damit am späten Vormittag zu den wenigen Kursgewinnern im TecDAX. Explizite Nachrichten zu Aixtron gibt es nicht, es dürfte vielmehr die Hoffnung einiger Akteure sein, dass das Ende Oktober bei 7,64 Euro ausgebildete Tief halten kann, die den momentanen Turnaround ausgelöst hat. Kann es das?

Grundsätzlich schon, denn bislang sind es vor allem Befürchtungen und weniger negative Fakten, die auf die Halbleiterindustrie und ihre Zulieferer drücken. Es gibt Anzeichen, dass die Chipindustrie an Schwung verliert. Aber nur, wenn es zu einer echten Abkühlung mit rückläufigen Gewinnmargen bei den Halbleitern käme, wäre das für Zulieferer wie Aixtron, die als Maschinenbauer auf volle Kassen und steigende Nachfrage ...

