Der Brexit, negative Entwicklungen in Frankreich und die Europa-Wahl könnten laut der Deutschen Bank die Konjunktur in Europa in den nächsten Jahren negativ beeinflussen. Für Deutschland sind die Experten optimistischer.

Europas Wirtschaft könnte aus Sicht der Deutschen Bank in zwei Jahren in eine Rezession abgleiten. Ein ungeregelter Brexit, sowie negative Entwicklungen in Frankreich und mögliche Folgen der bevorstehenden Europa-Wahl könnten das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) deutlich bremsen, sagte der oberste Ökonom ...

