Macron will die Demonstranten der Gelbwesten-Bewegung etwa mit einem höheren Mindestlohn und Steuererleichterungen beruhigen. Das kostet Frankreich viel Geld - das sich das Land am Kapitalmarkt leihen muss.

Frankreich muss sich im kommenden Jahr wegen der teuren Zugeständnisse an die Gelbwesten-Bewegung so viel Geld wie noch nie am Kapitalmarkt leihen. Die Summe der geplanten Emission von Anleihen mit mittlerer und längerer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...