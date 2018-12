Ingo Speich, Portfolio-Manager der Union Investment, wechselt zum Wertpapierhaus der Sparkassen.

Der Frankfurter Asset-Manager Union Investment verliert eines seiner bekanntesten Gesichter. Portfolio-Manager Ingo Speich wechselt Anfang April zur Deka Investment.

Dort wird er Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance, wie das Wertpapierhaus der Sparkassen am Donnerstag mitteilte. Er berichtet in dieser Funktion direkt an Stefan Keitel, CEO der Deka Investment.

Speich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...