Zürich (awp) - Die Schweizerische Post bekommt einen neuen Kommunikationschef. So habe der Verwaltungsratsausschuss Organisation, Nomination & Remuneration Alexander Fleischer am 11. Dezember 2018 zum neuen Leiter Kommunikation gewählt, hiess es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.Fleischer wird seinen Posten per 1. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...