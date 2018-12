Das ist ja interessant: Am Donnerstag kündigte BMW an, die "nächsten Schritte für ein gemeinsames Mobilitätsunternehmen" mit Daimler zu planen. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin. Bekanntlich wollen die beiden Autokonzerne im Bereich der Mobilitätsdienste zusammenarbeiten - ein entsprechendes Gemeinschaftsunternehmen ist geplant. So weit, so bekannt. Das Neue ist nun, dass die US-Wettbewerbsbehörde nun laut BMW diesem gemeinsamen Mobilitätsunternehmen zugestimmt hat. Auch die ... (Peter Niedermeyer)

