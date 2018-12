Japan hält an seiner ultralockeren Geldpolitik fest. Der Handelsstreit und Konjunktursorgen verleiten die Notenbank sogar, das Niveau weiter zu senken.

In Japan ist ein Ende der jahrelangen ultralockeren Geldpolitik nicht in Sicht. Notenbank-Chef Haruhiko Kuroda deutete wegen des ungelösten US-Handelstreits mit China und wachsender Konjunktursorgen sogar an, wenn erforderlich die geldpolitische Unterstützung noch auszubauen. Die Gefahren für Japans Konjunktur seien gestiegen, warnte er am Donnerstag nach der Zinssitzung.

"Falls die Handelsspannungen anhalten, könnte das eine große Auswirkung auf die Volkswirtschaften in Japan und in Übersee haben." Die Notenbank müsse daher wachsam sein. Wenn nötig werde sie ihre Geldpolitik weiter lockern. Ihren Strafzins auf Einlagen von Geschäftsbanken beließen die Währungshüter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...