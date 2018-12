Eckert & Ziegler: außerordentliche Hauptversammlung beschließt Verschmelzung mit der Eckert & Ziegler BEBIG SA. Wechsel im Aufsichtsrat. DGAP-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Personalie Eckert & Ziegler: außerordentliche Hauptversammlung beschließt Verschmelzung mit der Eckert & Ziegler BEBIG SA. Wechsel im Aufsichtsrat. 20.12.2018 / 14:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 20.12.2018. Die außerordentliche Hauptversammlung der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG vom 20.12.2018 hat die Verschmelzung der belgischen Eckert & Ziegler BEBIG SA auf die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG als aufnehmende Gesellschaft beschlossen. Der Beschluss wurde mit 99,95 % der anwesenden Stimmen bei einem vertretenen Grundkapital von 2.495.659 Euro bestätigt. Wechsel im Aufsichtsrat Im Aufsichtsrat der Eckert & Ziegler AG gibt es zum Jahresende zwei Wechsel: Der Medizinphysiker und langjährige EZAG-Vorstand Dr. Edgar Löffler, der von der Hauptversammlung im Mai 2018 als Nachrücker gewählt wurde, zieht in den Aufsichtsrat ein und ersetzt die Strahlenbiologin Dr. Gudrun Erzgräber. Zum gleichen Stichtag übergibt auch Hans-Jörg Hinke sein Amt an die Hamburger China-Expertin Jutta Ludwig. Ihre Netzwerke und Erfahrungen sollen beim Ausbau des Asiengeschäfts der Gruppe helfen. Aufsichtsrat und Vorstand danken beiden ausscheidenden Räten für ihre Unterstützung und wünschen ihnen für die weiteren Aktivitäten alles Gute. Über Eckert & Ziegler. Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700), gehört mit rund 800 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. Wir helfen zu heilen. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen: Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de 20.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Eckert & Ziegler Strahlenund Medizintechnik AG Robert-Rössle-Str.10 13125 Berlin Deutschland Telefon: 49 30 941084-138 Fax: 49 30 941084-112 E-Mail: karolin.riehle@ezag.de Internet: www.ezag.de ISIN: DE0005659700 WKN: 565970 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 760995 20.12.2018 ISIN DE0005659700 AXC0170 2018-12-20/14:36