Die langfristige Abwärtsbewegung der Fresenius-Aktie hat sich seit Oktober noch einmal deutlich beschleunigt. Insbesondere die am 7. Dezember veröffentlichte Gewinnwarnung hat die Anleger so verschreckt, dass sie die Aktie auf ein neues Jahrestief bei 38,28 Euro fallen ließen.

Die von diesem Tief aus gestartete Erholung hat den Kurs in den letzten zehn Tagen wieder auf über 42,00 Euro ansteigen lassen. So erfreulich der rund zehnprozentige Anstieg seit dem Tief ist, so unzureichend ist die ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...