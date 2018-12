Nasdaq-100 - Das lief perfekt!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index sollte gemäß der letzten Besprechung an dieser Stelle in Richtung 6.530 Punkte ansteigen und anschließend auf 6.223 Punkte fallen. Der Index erholte sich tatsächlich zunächst, auch am gestrigen Mittwoch, fiel in der Folge aber deutlich zurück und arbeitete das Kursziel bei 6.323 Punkten souverän ab.

Der Abwärtstrend bei den Techs ist voll intakt, verschärft sich sogar zusehends. Kurzfristige Erholungen treffen im Bereich der ehemaligen Unterstützung bei 6.442 Punkten auf Widerstand. Erst wenn der Nasdaq-100 Index das Zwischenhoch von gestern bei 6.575 Punkten überwindet, wäre die ganz steile Abwärtstendenz unterbrochen. Für eine Bodenbildung benötigt es freilich noch deutlich mehr.

Unterschreitet der Index die Unterstützung um 6.320 Punkte, liegen noch offene Abwärtsziele bei 6.228 Punkten und in Form des Jahrestiefs bei 6.164 Punkten. Mittelfristig ist auch ein Erreichen des mittleren 5.500-Punkte-Bereichs nicht auszuschließen.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.09.2018 - 20.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 20.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX5TNX 6,86 5.580 8,20 29.03.2019 NASDAQ-100 Index HX5CHU 4,23 5.880 13,46 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.12.2018; 11:30 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX5DA5 12,79 7.840 4,27 29.03.2019 NASDAQ-100 Index HX5MU4 6,94 7.160 7,79 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.12.2018; 11:32 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Das lief perfekt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).