Die USA drohen Unternehmen, die an der Ostseepipeline Nord Stream 2 beteiligt sind, mit Sanktionen. "Unternehmen, die an Nord-Stream-Projekten mitarbeiten, laufen Gefahr, mit Sanktionen belegt zu werden", sagte der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell. Bekanntlich ist an der Projektgesellschaft Nord Stream 2 der russische Konzern Gazprom einziger Anteilseigner. Gazprom hat aber Finanzierungsvereinbarungen mit OMV , Wintershall, Uniper , Shell.

