Das Landgericht München hat die Verletzung eines Qualcomm-Patents festgestellt. Nun drohen Apple Schadenersatz-Zahlungen und sogar Verkaufsverbote.

Der Chipkonzern Qualcomm hat in seinem Patentstreit mit Apple ein Verkaufsverbot in Deutschland erstritten, von dem mehrere iPhone-Modelle betroffen sein könnten. Das Landgericht München stellte am Donnerstag die Verletzung eines Qualcomm-Patents durch Apple fest.

Qualcomm kann das Urteil gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...