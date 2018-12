Das in den 1970er Jahren entwickelte Ethernet ist heute als IEEE 802.3 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) standardisiert. Ethernet ist eine kabelgebundene Datenübertragungstechnik aus Hard- und Softwarekomponenten, die ursprünglich für lokale Datennetze (LAN) gedacht war. Im OSI-Modell (Open System Interconnection) definiert Ethernet sowohl die physische Schicht (Physical Layer) als auch die Sicherungsschicht (Data Link Layer) einer kabelgebundenen Ethernet-Medienzugriffssteuerung (Media Access Control). Der Standard beschreibt auch die Regeln für die Konfiguration eines Ethernet-Netzwerks und das Zusammenspiel der Netzwerkelemente untereinander.

Ethernet ermöglicht die Verbindung von Computern über ein Netzwerk - ohne dieses wäre die Kommunikation zwischen Geräten in der heutigen Welt nicht möglich. Ethernet ist der globale Standard für ein kabelgebundenes System zum Zusammenschluss von mehreren Computern, Geräten und Maschinen über ein gemeinsames Netzwerk einer Organisation, damit alle Computer miteinander kommunizieren können.

Die Anfänge von Ethernet

Das Ethernet begann mit einem einzigen Kabel, das den Anschluss mehrerer Geräte an ein Netzwerk ermöglichte. Heute lässt sich ein Ethernet-Netzwerk je nach Bedarf um neue Geräte erweitern. Ethernet hat sich inzwischen zur am weitesten verbreiteten Netzwerk-Technologie der Welt entwickelt. Ein Ethernet teilt die Datenströme in kürzere Teile oder Datenframes auf, wobei jedes Datenpaket spezielle Informationen enthält, etwa Quell- und Zieladresse der Daten. Diese Daten sind notwendig, damit das Netzwerk Daten bei Bedarf annehmen und senden kann.

Verbreitete Fachbegriffe der Ethernet-Technologie umfassen unter anderem ein "Medium", in der aktuellen Ethernet-Technologie eine verdrillte Zweidrahtleitung oder eine Glasfaser-Verkabelung, die Ethernet-Geräte verbindet und somit einen Datenpfad bereitstellt. Ein "Segment" ist ein einziges, von mehreren Geräten geteiltes Medium. Beim "Node" handelt es sich um einen Zusammenschluss von Geräten, ...

